“Aprender a leer y escribir es el mejor regalo para tus hijos”

30:07

La propuesta de la escuela, más o menos, es: Lengua, Matemáticas, Ciencias. Y poco más. Y de todas maneras, también, si hay algo más, no cuenta. El éxito escolar se decide sobre esto. O casi solo sobre dos: Matemáticas y Lengua. Un alumno que tenga buenas notas en Matemáticas y Lengua no tiene peligro de tener problemas. Esto prácticamente excluye a todos los que nacieron para ser artistas, para ser artesanos, para ser investigadores. Porque no solo algo que es más bajo, también lo que es más alto no está incluido en la escuela. Yo siempre fui un buen dibujante. Tenía diez en Dibujo siempre. No le interesaba a nadie. Como tenía problemas con Matemáticas, yo viví siempre con un miedo espantoso de no llegar a final de año con la suficiencia. Por suerte siempre lo conseguí, pero sufriendo, llorando. Bueno, pasé con los binomios… No os cuento lo que pasé. Lo que pasé… Porque me decían: “No te preocupes si no lo entiendes. Estúdialo y después lo entenderás”. Tengo 78 años. No lo entendí. Lloré mucho y me siento traicionado. Y creo que esto lo están viviendo muchos niños. Con lo cual, frente a esto, ¿qué puedo decir? Que la escuela tiene que darles cosas que los niños puedan reconocer como suyas. La lectura, la escritura… No digo que no, ¡sí! Pero de esta forma. Aprender a escribir para escribir, no para demostrar que sé escribir, no para pasar un examen. Para escribir a alguien, para escribir para mí mismo, para escribir una poesía, para escribir mi diario. Si lo quiero, secreto. Y la escuela me dice: “Si es secreto, ¿cómo vamos a evaluarlo?”. ¡No tiene que evaluarlo! Tiene que contentarte que él te diga que está feliz. Por esto me gustaría que en la escuela las propuestas fueran muchas. Y que tengan todas un mismo respeto. Por esto digo: un taller de bicicletas. Hay niños que tienen una habilidad manual impresionante y estos son los que suspenden.