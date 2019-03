Ante la homofobia, callarse nunca es la opción

09:59

Nando López

. Yo quiero pensar siempre que es una minoría. Creo que cada vez estamos más concienciados sobre estos temas, pero a veces optamos por la vía más fácil que es no implicarnos. Y, al respecto de eso, hay un momento en el que Quique, que es uno de los dos narradores de la novela, dice lo siguiente: “En el equipo, por ejemplo, no hay nadie que sea gay y si lo hubiera no sé si lo dirían. Por eso me doy algo de asco cuando les sigo el juego y me río de cosas como las que hacen, pero eso es de lo poco que he aprendido en estos años: que es mejor callarse que destacar, y que cuando defiendes a los otros corres el riesgo de convertirte en el próximo objetivo. Me gustaría decir que he aprendido lecciones mucho más éticas y que hasta hay algo medio heroico en mí, pero estaría mintiendo. Aquí vamos todos de valientes y honestos. Pero no lo somos”.

El hecho de que incluyera este párrafo, donde el personaje es bastante duro y autocrítico, no es una casualidad, vino tanto de la entrevista con estos jóvenes como de los testimonios que he recogido en los encuentros cada vez que ha salido el tema del bullying y del acoso escolar. Me impactó mucho una vez que pregunté por este tema hablando precisamente de Malditos 16, donde hay una chica que llega a intentar quitarse la vida por un caso de acoso continuado.