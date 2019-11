Amor a primera vista: ¿qué dice la ciencia?

11:12

A mí, por ejemplo, nunca se me darán bien las matemáticas. Es un rasgo de testosterona. Nunca se me darán bien las relaciones espaciales. Si me hubiese criado con una madre profesora de matemáticas y un padre arquitecto o ingeniero, se me darían mucho mejor. ¿Podría llegar a ser muy buena? No, nunca. Porque no fui construida para ser así. ¿Puedes hacer que una persona muy curiosa deje de serlo? Puedes pegarle cada vez que hace una pregunta. ¿Podrías convertir a alguien muy tradicional en alguien muy extravagante o hacer que suba corriendo una montaña con sus hijos? Probablemente no. Tenemos parámetros. Tenemos personalidades. Pueden flexibilizarse. Por ejemplo, pasa con algunas personas. Tengo una amiga muy directa. Es muy directa. El otro día me la encontré y fuimos a comer. Me preguntó dónde había comprado el bolso y le dije que lo había comprado en la calle. Me contestó que le parecía cutre. Normalmente soy muy maja con esta chica, pero no me comporté como siempre y me enfadé. En dos minutos, ella ya lo había olvidado. Yo estuve días pensando por qué me había cabreado tanto. ¿Por qué? Porque no estoy cómoda siendo así de directa. Soy directa frente a un atril, vale, es lo esperable. Pero cuando te comportas “sin ser tú”, sufres. Podemos comportarnos así, pero creo que sufrimos.