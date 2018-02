Sobreproteger a los niños les hace más débiles emocionalmente

41:44

Mar Romera . Las personas. El método no importa. La transformación no es por el saber, es por el ser. No aprendemos lo que se nos enseña. Aprendemos al que amamos, aprendemos al que tenemos enfrente, cuando se convierte en tu referente. Y el referente, que al final es lo importante, es igual en la tradicional que en la alternativa, que en la verde o la amarilla, es decir, me dan igual las metodologías. Me da igual, “Seño”, si trabajas con letras redondas, con letras cuadradas o con triangulares. Me da lo mismo si lo haces con tablet, o lo haces con lápiz y papel o carboncillo. El carboncillo sería guay rescatarlo. Me da igual. Lo que necesito es una persona tan amorosa, tan oreja grande, tan ojos que admiran y no solo vigilan, que realmente se convierte en referente de los chicos. Eso sí, es inevitable que no podemos irnos a modelos de transmisión de conocimientos por compensación, porque estos chicos llevan el mundo en el bolsillo. El problema es que son unos inútiles integrales para utilizar ese mundo que llevan en el bolsillo. Y mi obligación es no darles más información, sino entrenarlos para utilizar esa que tienen. Por tanto, no es una cuestión de método, es una cuestión de personas. ¿Qué me cambia a mí? A mí me cambia, como referente, que, siendo estudiante de Magisterio, en primero de Magisterio, por razones de azar, me encuentro con un libro de Francesco Tonucci, Con ojos de niño, y ese libro, a mí, me cambia la vida. Y encontré un referente porque encontré a alguien que me entendía. Que me amaba en la distancia sin conocerme. Como yo me propuse conocerlo, evidentemente lo conocí, Nico, yo me propuse conocerlo, lo conocí, lo conquisté, lo enamoré y ahora somos superbuenos amigos. Porque funciona así. Márcate tu sueño. Pero en la educación tradicional, hay maestros y maestras maravillosos, impresionantes, increíbles, que me los quedo y que me los llevo. Y no pasa nada. Y en la educación innovadora y alternativa, hay patatas fritas que deberían estar haciendo otra cosa. La educación del siglo veintiuno es la educación que se ocupa del ser, no del saber. Y el ser eres tú, tú persona, a la que aprendo. Os aprenden por dentro, “Seño”, ámalos de forma incondicional, y quiérelos por quienes son y no por lo que hacen. No te quiero cien gramos más porque tienes notable. No. Te quiero por quien eres, tío, y me tienes triste, triste, pero te quiero. Y me acabo de enfadar a tope, pero te quiero, es lo que hay. Y a quien no le guste ser maestro, y a quien no ame la infancia, y a quien no entienda que esto es mucho más que una profesión, por favor, que lo deje. Por favor, que lo deje. Da igual la metodología.