¿Se puede aprender a ser feliz?

Tal Ben-Shahar . Me alegra que me lo preguntes, es una parte importante de ser feliz. Cuando empecé a dar este curso en Harvard tenía ocho alumnos en clase. Dos se la dejaron y me quedé con seis. Mi ego se resintió un poco. Pero recuerdo que un día me fui a comer, y un alumno que no estaba en mi clase se me acercó y me dijo: “¿Puedo sentarme?”, y yo dije que sí. Se sentó conmigo y me dijo: “He oído que das una clase sobre felicidad”. “Sí, Psicología positiva”. Y me dijo: “Mis compañeros de piso están en tu clase”. Eran dos de los seis alumnos. Y entonces me dijo: “¿Sabes? Ahora que das una clase sobre felicidad debes ir con cuidado”. Y dije: “¿Por qué?”. “Tienes que andarte con ojo”. Y yo dije: “¿Y eso?”. “Porque si te veo infeliz, me chivaré a ellos”. Al día siguiente lo comenté en clase y les dije a mis seis alumnos: “Lo último que quiero que penséis es que siempre estoy feliz. O que vosotros, cuando acabe el curso, estaréis siempre aquí arriba”. Solo hay dos tipos de personas que no experimentan dolor, como enfado, tristeza, ansiedad, decepción, envidia, miedo… Hay dos tipos de personas que no sienten emociones dolorosas. El primero son los psicópatas, no pueden sentir emociones dolorosas. El segundo tipo de persona que no las siente son los muertos. Sentir emociones dolorosas es una buena señal: No eres un psicópata y estás vivo. Podemos trabajar con eso.