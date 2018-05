Poner una etiqueta a un niño es muy fácil; quitársela no

08:44

Alberto Soler . Ese concepto del hombre tan moderno que ayuda a su mujer en casa ya está muy obsoleto, al menos debería estarlo. Porque cuando decimos que nosotros os ayudamos a vosotras en las tareas de casa, estamos dando por sentado que es vuestra responsabilidad, no la nuestra. “Qué buen padre soy, qué buena pareja soy, me enrollo tanto que te echo un cable con los críos”. No, perdona, es mi responsabilidad, yo no puedo ayudarte a ti en algo que también es mi responsabilidad. El concepto técnico es que me “corresponsabilizo” de aquello que es mi responsabilidad. Voy al supermercado con mis hijos porque yo voy a comer también y porque ellos son mis hijos. Si yo cocino, es porque me voy a comer también esa comida y porque no quiero que mis hijos ni tú paséis hambre. Me responsabilizo de las tareas que son mías. Pero eso es algo que hasta hace muy poco no se veía. Se veía como el rol del hombre enrollado que echa un cable a la mujer. “Oye, te quejarás del marido que tienes que te ayuda a hacer las camas”. ¿Cómo que te ayuda a las camas? Es su responsabilidad hacerlas. Quizá es necesario incidir en que nosotros no podemos ayudar en algo que es nuestra responsabilidad. Yo lo que no quiero es, en mi casa, darle un modelo a mis hijos en el cual ellos piensen que la cocina es cosa vuestra. O que limpiar los váteres os toca a vosotras. O que nosotros, simplemente estar sentados en el sofá bebiendo y cerveza y viendo el fútbol, ese es nuestro rol como padres. No, los padres somos mucho más que eso. Los padres no solamente proporcionamos recursos como se hacía antes, sino que los padres educamos, coeducamos, y lo hacemos de una manera emocional también. Transmitimos emociones, transmitimos valores, y tenemos que hacerlo de esa manera compartida en el núcleo familiar, transmitiendo que no hay nada, más allá de la lactancia materna por propia definición, que sea de uno o de otro, todo lo podemos compartir. Hay algo que va más allá de eso.