03:27

Javier Blumenfeld . Totalmente. A mí de la dieta mediterránea lo que más me gusta es el acto de comer. Tengo que decirlo con delicadeza, a veces se entiende mal. La gente que se va fuera de los países mediterráneos echa mucho de menos el disfrutar de sentarse a comer. Y a veces disfrutar de sentarse a comer es sentarse a comer, es el momento para hablar con los hijos, hablar con la pareja… Es el momento. Pues no, nos sentamos a comer con la tele, con el WhatsApp… Independientemente de que comamos sano, que sería perfecto, pero, realmente, estamos perdiendo un poco eso. Y es un hábito importante. Yo también llevo la consulta endocrinopediátrica y yo a los pacientes les pido que se sienten a comer con su familia. Independientemente del efecto que eso hace sobre la obesidad, estamos hablando de niños con obesidad, estoy viendo que se genera un efecto sobre la familia. De repente se ponen a hablar. Y me llama la atención la cantidad de familias que no hablan, y tenemos que generar espacios para que hablen porque eso es tremendamente potente. Y eso me parece importante dentro de la nutrición. Además de que se coma bien, poco procesado y todo eso, pero sobre todo el placer de sentarse a comer, a cocinar, el placer de disfrutar de nuestras familias. Y creo que la familia es la última trinchera que tenemos para no estar completamente mecanizados. Y la nutrición es una herramienta tremendamente válida y útil cuando comes con tu familia, cocinas con tu familia, cuando pasas más tiempo con tu familia, simplemente con ellos, con todo el resto del mundo desconectado, me parece que es una forma de proteger esta última trinchera de la humanización que es la familia. Vamos a cocinar juntos, vamos a hacer juntos, vamos a comer juntos, vamos a sentarnos a hablar despacito, con todo apagado, sobre nosotros mismos. Esos momentos se generan muy fácilmente alrededor de una mesa.