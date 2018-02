Los niños aprenden haciendo

35:54

Yo me tengo que institucionalizar que con mi hijo me voy a jugar a esto de pegar bolazos, de pegar tiros… No sé cómo se llama. El paintball, como se llame. Pero cuando yo me voy a jugar con él los sábados por la mañana, no estoy hablando en el coche de: “No le hables a mamá así. Si estudiaras más…”. Estoy fuera de zona de conflicto. Tenemos que hablar de cosas que no tengan nada que ver. Disfrutar del evento, y cuando vuelvo a casa, disfrutar del evento y genero ese lazo en la relación emocional que es compensatorio. Lo otro no lo voy a poder solucionar, puedo hacer acciones compensatorias. La cena no se puede convertir en el Juicio de Núremberg. Eso es algo tremendo en las familias de TDAH. Llega la cena, muchas veces se incorpora papá después por las dinámicas familiares, y entonces aprovecho para sacar y hago el Juicio de Núremberg. “Habla tú con él, mira la que ha liado. No sé qué, no sé cuántos…”. ¡No hagáis eso! Justamente en el momento antes de irnos a dormir generamos otra vez una situación de conflicto, un recuerdo emocional negativo, hago mal el cierre del día. Esto no se puede hacer. Claro, llegamos y salen los niños del cole y le preguntas qué tal se ha portado. ¿Cómo le preguntas eso? Te equivocas en la pregunta. Si anticipo que uno de los problemas es que es disruptivo, como le pregunte qué tal se ha portado, le estoy abocando al fracaso. Pregúntale qué quiere merendar. O a qué juego va a jugar por la tarde cuando termine de estudiar. Pero no el preguntes qué tal se ha portado. Sobre todo, son acciones compensatorias más que acciones que yo pueda hacer cuando estoy trabajando con ellos. Luego, creo que es muy importante, como comentábamos antes, que el tiempo de trabajo no puede determinarse por la carga que mandan los colegios. Porque no tienen ni base científica ni está siendo eficaz. Esto también ayuda, que sea finito el proceso. Tú imagínate que yo estoy haciendo dominadas. Pero es infinito. No hay límite. Cuando me empieza a doler y estoy que no puedo más, ¿cómo voy a dar el do de pecho y pegar el último tirón? Es imposible. Cuando me quedan diez dominadas y tengo al coach diciendo: “¡Venga, quedan nueve! ¡Ocho!”. Entonces, doy el do de pecho. Pero estos niños, es infinito, no hay nunca límite. ¿Cómo te va a dar el do de pecho? Tiene que haber límites, se termina de estudiar a esta hora. Y estamos llegando al final del tiempo de estudiar, y se acabó. Elegir bien las batallas. Si tengo que preparar un examen, no me pongo a hacer los deberes. “Tienes que hacer las dos cosas”. Pues no, tengo que ser selectivo, tienen un tiempo limitado de rendimiento. Tengo que ser inteligente y aprovechar estratégicamente su tiempo de rendimiento para el objetivo más cercano. Y el que va a ser para ellos de mayor recompensa, que es aprobar su puñetero examen.