Las pantallas perjudican la atención de los niños

06:28

Catherine L'Ecuyer . Pues lo que los estudios dicen, es que cuando acumulamos actividades que requieren procesar información, lo que estamos haciendo, en realidad, no es hacerlas en paralelo, estamos oscilando. Estamos pasando de una actividad a la otra. Por ejemplo, si tenemos: A, B y C. Pues, enfocamos a A, desenfocamos de A. Enfocamos a C, desenfocamos de C. Y cuando estamos atendiendo A, tenemos B y C en la memoria de trabajo. Y, claro, ante la avalancha de información uno necesita un criterio de relevancia, ¿no? Para poder decidir: “pues esto es lo relevante, lo atiendo. Y esto no lo es, no lo atiendo.” ¿No? En la universidad de Stanford, hace unos años, hicieron un estudio en el que se preguntaron: si los que hacen multitarea tecnológica oscilan mucho, usan mucho la memoria de trabajo y usan mucho el criterio de relevancia, entonces deben ser muy buenos en esas tres cosas, ¿no? Como dices tú.