¿La inteligencia viene de serie o se entrena?

20:45

David Bueno . No es sencillo. No es sencillo eliminar las etiquetas. No porque no se puedan y no se deban eliminar. Es porque, socialmente, estamos acostumbrados a etiquetarlo todo. ¿Cómo hacerlo? Pues dando… A ver si se me entiende. …poca importancia a las cosas que no salen bien. Las cosas que no salen bien son importantes porque permiten mejorar. Es dando una visión positiva. A aquel alumno que no se le dan bien las mates, la visión que él debe tener, y por lo tanto es la visión que tendrán sus compañeros y que deben tener sus padres, no es que no se le dan bien, es que puede mejorar. Todo el mundo es bueno porque todo el mundo puede mejorar. La etiqueta que nos deberíamos poner, empezando por nosotros mismos, y por lo tanto llevarlo a nuestros alumnos, la etiqueta es: Somos personas que pueden mejorar.