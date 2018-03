Habilidades para aprender en el siglo XXI

Esther Wojcicki . Son cuatro cosas principalmente. La primera es que les enseño comunicación, y para poder producir una publicación los estudiantes tienen que ser capaces de comunicarse, así que yo no interfiero. Es decir, ellos tienen que comunicarse de forma efectiva entre ellos para poder hacerlo. Así que la comunicación es una habilidad muy importante, y estas habilidades duran toda la vida. Si aprendes a comunicarte correctamente en el instituto, confía en mí, podrás comunicarte adecuadamente en la universidad y en la vida real. La segunda es la colaboración. No quieres que un niño lo haga todo solo, hay que enseñar a los niños a trabajar en equipo, tienes que poder trabajar con todo el mundo, te guste o no te guste esa persona, no me interesa que esa persona te guste o no. Ve a casa y pregúntale a tus padres cuántos compañeros de trabajo les caen bien, y si te dicen que les caen bien todos, te cambiaré de grupo, tendrás que trabajar con todo el mundo, porque es parte de la vida, todos van a estar ahí. ¿Te crees que estas personas van a desaparecer? se van a graduar contigo, van a estar ahí siempre. Así que la segunda es la colaboración, primero comunicación, luego colaboración y después pensamiento crítico. ¿Cómo enseño pensamiento crítico? Tienen que salir y recopilar información, eso es el periodismo, buscas fuentes primarias, descubres lo que está pasando en el mundo, eres reportero. Aunque estés escribiendo un artículo de opinión, tienes que encontrar opiniones que respalden ambos lados. Así que recopilas la información y después tienes que averiguar qué es lo más importante, ¿sabes lo difícil que resulta eso para la mayoría de la gente? Así que si tienes práctica con esto, si lo haces todos los días, todas las semanas, te vuelves muy bueno haciéndolo. Esa una de las cuatro cosas que les enseño, comunicación, colaboración, pensamiento crítico y la última es la creatividad. La creatividad es algo que tienes que practicar, así que cometen muchos errores, pero está bien, no me importa, solo vuelve a hacerlo, repítelo, sea lo que sea. Algunos de los errores creativos pueden parecer de locos, pero luego pueden resultar ser muy buenas ideas. Esas son las cuatro cosas principales, y son habilidades para toda la vida. TRICK es algo que elaboré junto con mis alumnos. TRICK quiere decir confianza, respeto, independencia, colaboración y amabilidad. Lo primero es la confianza, yo confío en mis alumnos, a veces demasiado, pero nunca me he arrepentido. Yo confío en que ellos saben lo que hacen, si llegan tarde a clase, asumo que tienen una buena razón. La mayoría de los niños quieren hacer las cosas bien, quieren que los acepten, quieren hacer un buen trabajo, esa es mi filosofía. Tenemos que darles la libertad de tener sus propias ideas y de pensar por ellos mismos. Una revolución en la educación es algo muy difícil de conseguir, pero es muy importante que lo hagamos y que lo logremos, y lo primero que hay que hacer es cambiar nuestro pensamiento acerca de la educación. Porque la educación actualmente es completamente diferente pero el sistema escolar no ha cambiado, y no ha cambiado porque la educación se sigue basando en discursos y en libros. A las personas las educan sentándolas en una clase, haciendo que escuchen a un profesor, tomando apuntes y haciendo exámenes, se considera educación. No se presta atención al hecho de que todos aprendemos con el móvil. Hace cientos de años la visión era que “yo el adulto soy el más listo y voy a enseñarte a ti a ser inteligente”. Mi visión actual es que esos niños son muy listos de forma innata, llevan utilizando dispositivos electrónicos mucho tiempo, démosles la oportunidad de ser creativos y de que utilicen la información que conocen de forma creativa. Eso no quiere decir que nos deshagamos de los discursos, yo creo que el ochenta por ciento del currículum debería basarse en discursos, de todo el sistema el ochenta por ciento, solo tenemos que cambiar ese veinte por ciento.