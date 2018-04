04:33

Álvaro Bilbao . Bueno, es muy importante esto que me preguntas porque todavía venimos de una educación que se basaba mucho en los premios y en los castigos, y la neurociencia ha desterrado este tipo de educación porque sabemos lo que dices tú, que no es eficaz. Yo siempre os digo a los padres una cosa: si los castigos fueran eficaces, los niños a los que más se les castiga serían los niños que mejor se portan, y todos sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Entonces hay muchas alternativas a los castigos que son mucho más pedagógicas y con las que los niños aprenden mucho más. La primera de ellas sería poner límites. Poner límites quiere decir que explicamos al niño lo que no queremos que haga antes de que ocurra. De esa manera estamos previniendo que el niño desarrolle ciertas conexiones o ciertos patrones neurocerebrales que lo que van a provocar es que repita ese comportamiento negativo. Cuando lo frenamos antes de que ocurra estamos previniendo. Por eso es importante que los padres tengamos límites. Esos límites se pueden traducir en normas, y la diferencia entre una norma y un castigo es que el castigo viene a posteriori, mientras que la norma suele venir de antemano. Y a partir de que el niño tiene ya tres o cuatro años lo podemos fijar en familia. Es decir que, cuando los niños tienen un comportamiento que creemos que no es adecuado, podemos hablar con ellos y de alguna manera llegar a un acuerdo para que ellos acepten, sepan o entiendan que no es el comportamiento más adecuado. Por ejemplo, hace unos pocos días mis hijos estaban viendo la tele y empezaron a discutir. Yo estaba cocinando, pues me acerqué al cuarto de la televisión y les dije que no me gustaba que discutieran, que por favor que no volvieran a discutir. A los dos minutos volvieron a discutir, así que apagué la tele, les llamé a todos a la cocina e hicimos una pequeña asamblea y les dije que, bueno, pues que no podían discutir a cuenta de la tele, que me parecía que la tele era algo para disfrutar y que no podían estar gritándose ni enfadándose tanto, que qué solución se les ocurría. Y lo que dijeron ellos fue que, oye, pues que si gritaban pues que podía apagar la tele. Lo dijeron muy rápido y estaban muy contentos, pero de lo que no podían darse cuenta ellos ni yo es que a los cinco minutos se volvieron a pelear. Y en ese momento, pues yo fui al cuarto y dije: “Bueno, os habéis peleado y como la norma es que si os peleáis apago la tele, apagamos la tele”. No han vuelto a discutir por la tele. O sí han discutido, porque les he escuchado, pero ahora discuten muy bajito y es lo que llamaríamos pues que se están poniendo de acuerdo.