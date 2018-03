23:49

Robert Swartz

. En realidad, la pregunta parece indicar que ellos no ejercen el pensamiento crítico. Pero todo el mundo lo hace, todos los días. Una amiga mía quería comprarse un coche, fue al concesionario y no tenía muy claro qué tipo de coche quería. Media hora después, salió y ya lo había comprado. Y yo le dije: “¡Qué rápida!”. Y ella me contestó: “Sí. He estado pensando y el hombre que me lo estaba vendiendo era muy simpático, no llevaba barba como la mayoría de la gente, sino que estaba perfectamente afeitado, me ha ofrecido café, me ha sonreído, llevaba corbata… Y pensé: Parece un buen tipo, debe estar diciéndome la verdad”. Así que he pensado que este era el coche adecuado para mí. Esto también es un ejemplo de pensamiento crítico, porque no ha dicho simplemente: “Voy a comprarme ese coche”, sin haberlo pensado antes.

Ella ya lo había pensado, tenía sus razones, pero quizá esas razones no eran demasiado buenas. Quizá debería haberse informado acerca del coche en revistas de coches, etc. La idea es que los estudiantes aprendan a tener más cuidado y a ser más diestros desarrollando el pensamiento crítico. Y eso es algo que se promueve muy bien trabajando en grupo, porque los estudiantes debaten y el truco es centrarse en el porqué. ¿Por qué crees eso? ¿Qué razones hay para aceptar eso? Porque el pensamiento crítico es un tipo de pensamiento que, supuestamente, debe conducirnos a la verdad.