Jimmy Wales . El consejo que les daría sería, simplemente, que fueran curiosas. Lo más importante es sentir curiosidad por el mundo que les rodea. A la mayor, le diría estas cosas de las que he estado hablado, que intente ser imparcial para poder examinar los argumentos de ambas partes de manera racional. Estoy pensando en cómo al leer un periódico o una revista prestigiosa, tienen procesos para comprobar la información, tienen editores que van a revisarla y comprobar que es plausible, se aseguran de que los periodistas realicen adecuadamente las entrevistas y documenten lo que han encontrado… No como la prensa amarilla que repite cosas sin sentido que han copiado de otro medio y cosas similares. Creo que eso es lo que necesitamos enseñar a la gente joven para que sean mínimamente competentes en internet y no sean víctimas de algo que parece real a primera vista, pero que si indagas un poco descubres que no es posible. He visto muchos ejemplos, estoy al tanto de muchas de esas historias, puedo darte un ejemplo que creo que es muy interesante porque recoge muchas de las cosas que nos confunden. Es la historia de una pareja joven que quería tener un bebé y estaban teniendo problemas para concebirlo, no podían y decidieron ir al médico, a una clínica de fertilidad. Y descubrieron, horrorizados, que eran gemelos. Les habían separado al nacer y no lo sabían. Esta es una gran historia, una tragedia humana, piensas: “Pobre gente…” La historia ocurrió en el sur profundo de Estados Unidos. Pero había ciertos aspectos de la historia que si los observabas con detenimiento decías: “Espera un momento”. No dan el nombre de las personas, aunque eso podría ser lógico, no dicen cómo se llama la clínica, el médico no tiene nombre, solo nombra la ciudad que, por cierto, era Jackson, Misisipi. Si fueras estadounidense sabrías que se sitúa en una zona a menudo considerada por el resto del país como una ligar atrasado donde, probablemente, se estén casando entre hermanos de todas maneras. Así que aprovecha ciertos prejuicios sobre el sur, como que se casan entre familiares y cosas así. Es una gran historia humana, pero no existen pruebas de que sea remotamente cierta. Mucho peor, está bastante claro que no es cierta porque es una adaptación de otra historia similar que apareció en una conocida página de noticias falsas unos meses antes pero nombrando otra ciudad y donde la clínica tenía otro nombre. Tenía todos los elementos. Si les estuviera dando clase a adolescentes de 15 años, les enseñaría ejemplos como este, les pediría que evaluaran si la historia es cierta o no, y les animaría a buscar información como, por ejemplo, en un periódico serio donde darían datos como el nombre del médico, no hay motivos para no nombrarlo. Podrían no dar el nombre de la pareja porque es una historia personal que les podría dar vergüenza, pero se habría comentado que no se nombrará a la pareja por respeto a su intimidad pero, ¿el nombre del médico? Por supuesto, ¿el de la clínica? Puedes nombrarla, no hay nada de esta historia que les vaya a avergonzar. Pero también puedes usar Google para buscar algunas de las frases clave y ver de dónde han salido. Ver si se ha desmentido en Snopes o páginas similares, ¿no? Hay muchas herramientas disponibles. Ese es el tipo de cosas que debemos aprender. Una de las herramientas más poderosas es convertirse en una persona informada, prestar atención a las noticias, pensar sobre cosas, recapacitar un poco antes de compartir algo. Es un proceso continuo, pero creo que para los jóvenes es muy importante educarse en el funcionamiento de los medios de comunicación para no creerse esas falacias.