Cómo puedes saber si tu hijo sufre ‘bullying’

01:06

Tiina Mäkelä . Es cierto que hay bastante confusión, sobre todo se utiliza la palabra bullying para todo. Entonces hay quien piensa que todo es bullying, es muy importante entender bien la definición. En la investigación existe un acuerdo de cómo se define el acoso escolar o bullying. Hay tres características principales, podríamos decir. La primera es algo intencional. Entonces, no es un accidente, no es un incidente, alguien está haciendo daño físico, psicológico, social, verbal a propósito. Entonces esto, primero. En segundo lugar, es algo que se repite. Se trata de algo sistemático, entonces, no es un incidente. Por ejemplo, una agresión solo una vez aún no es acoso escolar, y hay repetición, o amenaza, o riesgo de repetición. Y el tercer punto, hay una diferencia de poder. Se puede ver que hay, realmente, algunos que tienen más poder, puede ser por el estatus social, por ser más fuerte físicamente o una persona más popular en el grupo que está acosando a una persona o a unas personas con menos poder, con cierta vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, si cumplen estos tres criterios podemos sospechar que es acoso escolar. Por ejemplo, si no hay diferencia de poder, se trata más bien de conflicto. O, también, el tema de las bromas. Por ejemplo, la justificación típica, ¿no? Esto era solo una broma. Si para mí es una broma pero para otra persona no lo es, pues tengo que parar, tengo que pedir disculpas y no continuar con la misma broma. Pero si yo continúo sabiendo que a otra persona no le gusta mi broma ya estoy entrando al dinamismo del acoso escolar.