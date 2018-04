Ayudemos a descubrir el ‘juguete preferido’ de cada niño

23:48

Francesco Tonucci . Es que habéis hecho muchas propuestas. Yo no puedo contestar a todas porque creo que el tiempo ya se está acabando. Solo quería decir algunos puntos, porque algunas cosas que salieron son muy interesantes. Algunas tienen que ver con el espacio. Hay una manera para que las aulas sean mucho más grandes. Es suficiente sustituir las mesitas con mesas. Una mesa en la que ocho personas puedan estar alrededor trabajando juntas. Es una manera de duplicar el espacio libre de la clase. Claro, cambia toda la manera de trabajar. Porque ya no se trabaja todos hacia un punto, que es el maestro, sino que se trabaja en grupos y el maestro ya no tiene un sitio fijo, sino que se mueve y trabaja con ellos. Lo mismo pasa con los espacios exteriores. Correctamente, muchos han dicho que el patio no debería ser solo cemento. No debería ser solo ladrillo, debería tener plantas. Yo siempre digo que debería tener agua, debería tener una huerta. Es decir, debería haber una parte de la escuela al aire. Y no una arena, no una plaza de toros. A mí me gustaría imaginar una escuela sin recreo. Y no porque tenga algo en contra del recreo. Al contrario. Me gustaría que no hiciera falta.