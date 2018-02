Así es la escuela que impulsa la creatividad de los niños

23:42

Cristóbal Cobo . Yo creo que el futuro ya está aquí pero está mal distribuido. Yo creo que ya tenemos profesores del futuro. Y probablemente nosotros también los tuvimos. La pregunta está en si hay una cantidad suficiente. La literatura suele sugerir que el docente no ha de ser el centro de la transferencia de conocimientos, sino un facilitador. Y me parece bien, pero podemos ir un poco más allá. A mí me gusta la idea de pensar en el docente como cuando uno va a tomar un barco y hacer un viaje largo. O como cuando uno va a subir una montaña y caminar por muchos senderos. Como el concepto del serpa. Cuando subes una montaña muy grande, el serpa no te toma en brazos. El serpa no te dice exactamente cómo sortear cada piedra. Pero te orienta, si te caes te ayuda a levantarte, y te da un empujón. ¿Qué significa esto en el aula? Probablemente que el docente no necesariamente va a ser el que te va a dar en la mano cada contenido, pero tiene que ayudarte a enfrentarte a resolver los conflictos cognitivos que hoy día ocurren en un entorno de abundancia enorme de información. Internet está repleto de conflictos cognitivos. Internet es la pregunta, no la respuesta. El docente te ayuda a conectar esto. No solamente a curar el contenido, sino a reflexionar sobre las contradicciones de la vida real. Así me lo imagino, un docente que aprende. Un docente que enseña pero también aprende y que genera una estructura mucho más horizontal y mucho menos autoritaria. El docente no tiene por qué tener todas las respuestas