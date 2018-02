32:18

César Bona . Sí, pero, ¿ves? Vuelvo a lo que he dicho antes, también, muchas veces esperamos las respuestas fuera. Muchas veces. La Administración nos tiene que ayudar. Sí nos tiene que ayudar. El sistema tiene que cambiar, sí, pero si no cambias tú misma, cada día, y das lo máximo que tienes siempre va a faltar algo. Entonces, cuando veas que eso falla, o que algún compañero, tendrás algunos compañeros absolutamente admirables, muchos, de los que vas a aprender mucho. Habrá otros que sean como esas piedras en el camino, que también las hay y lo sabemos. Entonces, eso es un reto para ti, superar esas piedras. Yo he hablado, esta semana, hablé con una profesora y fíjate la pregunta que le hice: “¿Tú has llorado alguna vez? ¿Has llorado?” No como niña, no por tus emociones. ¿Has llorado en la escuela? Pero ya no por emoción tampoco, digo, “Esto me ha salido tan bien que”… No, no, porque alguien te haya hecho llorar. Y me dijo: “Sí”. Y le digo: “Pues eso lo tienes que cambiar tú”. Tú lo tienes que cambiar. Y te vas a encontrar gente así. Gente que tienes que tomarte como un reto, te voy a contagiar en positivo, no me voy a dejar contagiar en negativo, eso pasa muchas veces. Nos ha pasado a todos en algún momento. Por eso, también, debemos saber que nuestra profesión, y hablo individualmente, ¿eh?, nuestra profesión es mucho más importante de lo que nos creemos. Nuestra misión como maestros es mucho más importante de lo que nos creemos. Por eso, el reto está en contagiar en positivo y ser perseverantes, tener la certeza de que lo que estás haciendo va a traspasar la frontera del aula o de la escuela y va a tener un impacto en la sociedad donde vives. Eso, nos tiene que llenar a todos de la fuerza suficiente para seguir adelante aunque encuentres exámenes que tengan que pasar, aunque te encuentres piedras en el camino. Debemos tener muy claro, cada uno de nosotros o de nosotras, que si quieres empezar a cambiar algo has de empezar a cambiarlo tú. Con decisión, con perseverancia y con la seguridad de que estás haciendo el bien para los niños y niñas.