53:57

Enhamed Enhamed . Primero odias a todos sus ancestros, pero luego te enseña mucho. ¿Qué “Enhameds” se han quedado por el camino? Pues posiblemente el Enhamed que estaba enamorado de la música de pequeño, ahora he empezado a reenamorarme con la idea de volver a aprender a tocar un instrumento pero me he tirado muchos años pensando que no iba… que aprender un instrumento no iba conmigo. Durante mucho tiempo pensaba que no podía aprender inglés porque no tuve a nadie que me instara, o me animara, o me hiciera ver que a lo mejor sí podía. Hasta que me harté y cuando me retiré me fui a Estados Unidos a aprender inglés sin saber ni una palabra. Os podéis imaginar lo que comí los primeros dos meses, mal, pero fatal. Entonces, hay… seguro que hay otros “Enhameds” que se han quedado y no he visto, ¿no? Todos los relatos que escribía y las pequeñas novelas que me encantaba escribir con 11, 12, 13 años y que mis profesores, alguno lo alentaba y decía: “Venga, sigue adelante”. Pero a todos los concursos literarios que me presentaba, en todos me decían: “Esto es una calamidad”. Entonces me he aficionado a la lectura pero he dejado de escribir ficción y me he dedicado a escribir los contenidos que preparo ahora.